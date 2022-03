Covid oggi Lombardia, 8.052 contagi e 17 morti. A Milano 2.843 casi

(Adnkronos) – Sono 8.052 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 marzo 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 17 morti nella Regione per un totale di 39.043 vittime dall’inizio della pandemia. Tasso di positività al 12%.

Sono 8.052 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo al 12%, mentre i morti nelle ultime 24 ore sono 17 per un totale di 39.043 dall’inizio della pandemia. Sono stabili – pari a 58 – i ricoverati nelle terapie intensive, crescono invece quelli negli altri reparti pari a 880, 22 in più da ieri.

Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: a Milano 2.843, a Bergamo 472, a Brescia 890, a Como 589, a Cremona 261, a Lecco 279, a Lodi 132, a Mantova 291, a Monza e Brianza 633, a Pavia 403, a Sondrio 115 e a Varese 794.