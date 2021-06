Covid oggi Piemonte, 45 contagi e 2 morti: bollettino 22 giugno

Sono 45 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino della Protezione Civile, regione per regione, di oggi, 22 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. L’indice di positività è pari allo 0,3% di 17.777 tamponi eseguiti, di cui 10.785 antigenici. Nelle ultime 24 ore sono guarite 200 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 25, 5 in meno rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 208, sempre 5 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.228.