Covid oggi Puglia, 34 contagi e zero morti: bollettino 11 luglio

Sono 34 i contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 11 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Ancora in calo, quindi, i nuovi casi di Covid19 a fronte di una diminuzione di test rispetto a ieri. In aumento, anche se contenuto, i nuovi guariti mentre sono in crescita gli attuali positivi, un fatto che non accadeva da tanto tempo. Stabile il dato sui ricoverati. Come si può leggere nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute oggi, su 4.011 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono così ripartiti i 34 casi positivi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 41 su 6.174 test.

In tutto sono morte 6.650 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.737.033 test. Sono 245.020 i pazienti guariti mentre ieri erano 245.003 (+17). I casi attualmente positivi sono 2.127 mentre ieri erano 2.110 (+17). I pazienti ricoverati sono 87 come ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.797 così suddivisi: 95.280 nella provincia di Bari; 25.614 nella provincia di Bat; 19.852 nella provincia di Brindisi; 45.210 nella provincia di Foggia; 27.074 nella provincia di Lecce; 39.574 nella provincia di Taranto; 817 attribuiti a residenti fuori regione; 376 provincia di residenza non nota.