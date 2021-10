Covid oggi Russia, boom di contagi: Mosca in lockdown dal 28 ottobre

Boom di contagi Covid oggi in Russia. Mosca torna in lockdown dal prossimo giovedì 28 ottobre come ha annunciato il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. Solo i supermercati e le farmacie resteranno aperte al pubblico. Chiudono invece bar e ristoranti, così come tutti i negozi in cui si vendono beni non essenziali.

Si tratta delle restrizioni più severe introdotte per contenere i contagi dall’estate del 2020, mentre la Russia continua a registrati numeri record di casi di Covid-19 e di decessi riconducibili all’infezione. Solo nelle ultime 24 ore vi sono stati 36.339 nuovi contagi e 1.036 decessi, due numeri finora mai raggiunti. In Russia sono stati anche individuati ”casi isolati” della mutazione AY.4.2 della variante Delta, considerata il 10 per cento più contagiosa di quella originale.