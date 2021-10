Covid oggi Toscana, 280 contagi e un decesso: bollettino 24 ottobre

Sono 280 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, domenica 24 ottobre, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Il totale dei casi da inizio emergenza sale così a 287.511. Eseguiti 8.358 tamponi molecolari e 20.046 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Si registra un decesso: una donna di 107 anni di Firenze.

Gli attualmente positivi sono oggi 5.140, +1,2% rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 248 (7 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 275.120 (95,7% dei casi totali).

Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 5.787.239 vaccinazioni, 16.575 in più rispetto a ieri (+0,3%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 1° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 94% delle 6.156.615 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 157.762 per 100mila abitanti (media italiana: 149.659 per 100mila).

L’età media dei 280 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).