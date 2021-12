Sono 2.960 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.097 tamponi, il tasso di positività è del 2,42%. In totale, i pazienti covid ricoverati sono 904 (+82). In area non critica 772 persone (+72). In terapia intensiva ricoverati 133 pazienti (+10).