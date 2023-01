Covid, rappresaglia Cina contro Giappone: stop a visti

(Adnkronos) – Dopo la Corea del Sud anche il Giappone è vittima della ‘rappresaglia’ cinese. Il governo di Pechino ha annunciato lo stop all’emissione di visti per i cittadini giapponesi, in risposta alle misure prese da Tokyo per chi arriva dalla Cina, in un tentativo di contenere la diffusione del Covid, dopo l’esplodere dei casi nel gigante asiatico, che due giorni fa ha riaperto le sue frontiere. La sospensione, si sottolinea, resterà in vigore fino a quando “non saranno revocate le misure discriminatorie per l’ingresso” dei cittadini cinesi. Il Giappone, come altri Paesi nel mondo, ha imposto il tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina.