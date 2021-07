Sono 137 i nuovi contagi da Covid 19 registrati oggi, 1 luglio, in Sicilia, 4 morti e 279 pazienti dimessi o guariti. Nell’isola si contano 3.885 positivi – 146 in meno rispetto a ieri – e di questi 151 sono ricoverati in regime ordinario, 18 in terapia intensiva e 3.716 sono in isolamento domiciliare.