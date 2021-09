Covid, Speranza: “Alternativa a vaccini sono nuove chiusure”

Green pass, obbligo vaccinale, terza dose. A parlarne il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, al Festival ‘Ritorno al futuro. La lezione di Covid e il domani che ci aspetta’, evento promosso da ‘Salute’, l’hub tematico del Gruppo Gedi, in corso a Villa Medici a Roma. “Senza il vaccino e con questi stessi casi saremo stati costretti a misure restrittive e molto molto limitative”, ha rimarcato.

“L’Italia ha numeri del contagio ancora medi perché non sono bassissimi, abbiamo avuto una media nelle ultime settimane che sta intorno ai 6mila casi al giorno. Tra i paesi Ue siamo quello che ha mantenuto nel mese di agosto un livello anche più basso di altri. Ma il tasso di ospedalizzazione che è molto sotto controllo, 560 persone in terapia intensiva e poco più di 4mila ricoverati in ospedale, con gli stessi numeri di casi in altri tempi avremmo avuto una esplosione di ospedalizzazioni”, ha affermato poi Speranza.