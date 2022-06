Covid Usa, Fauci positivo: “Sintomi lievi, nessun contatto con Biden”

(Adnkronos) – Anthony Fauci, consulente della Casa Bianca e del presidente Joe Biden nella lotta al covid, è risultato positivo al coronavirus. Lo scienziato, 81 anni, presenta “sintomi lievi attualmente”, come rende noto il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), diretto proprio dall’esperto. Fauci “ha completato il ciclo di vaccinazione e ha ricevuto due dosi booster”. Lo scienziato “si isolerà e continuerà a lavorare da casa. Recentemente non è stato a contatto con il presidente Biden o con altre figure di primo piano del governo”. L’esperto tornerà sul posto di lavoro “quando risulterà negativo ad un test”.