Covid, Usa: si va verso le 500.000 vittime

A circa un anno dalla diffusione del coronavirus, negli Stati Uniti il Covid ha fatto quasi 500 mila morti. Un bilancio più alto, come ricordato da diversi media americani e internazionali, dei caduti americani nelle due guerre mondiali e nel conflitto in Vietnam. Il Paese è al primo posto per vittime e contagi.

In ricordo delle vittime del Covid, questa sera il presidente Joe Biden terrà un discorso commemorativo alla Casa Bianca. Saranno presenti la vicepresidente Kamala Harris, la first lady Jill Biden e Dough Emoff, second gentleman marito di Harris.