Covid, vaccino Novavax in elenco Oms per uso d’emergenza

(Adnkronos) – La società biotecnologica americana Novavax annuncia che l’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato un aggiornamento dell’elenco dei vaccini anti-Covid approvati all’uso di emergenza (Emergency use list, Eul), includendo il vaccino Nuvaxovid* come ciclo primario di due dosi negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni e come dose booster negli adulti a partire dai 18 anni.

“I Paesi membri dell’Oms dispongono ora di un’opzione vaccinale sviluppata con un approccio innovativo alla tecnologia tradizionale, che può essere conservata in frigorifero, rendendola facile da trasportare – dichiara Stanley C. Erck, presidente e amministratore delegato Novavax – L’aggiornamento dell’elenco dei vaccini approvati all’uso in emergenza da parte di Oms ci permette di rendere disponibile il nostro vaccino a subunità proteica, come ciclo primario per gli adolescenti e come dose di richiamo per gli adulti, in tutto il mondo”.