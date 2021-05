Covid Valle d’Aosta, oggi 4 contagi: bollettino 28 maggio

Sono 4 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 28 maggio e nessun morto. Da inizio emergenza i positivi nella Regione sono stati 11.545, mentre a oggi sono 220, 15 in meno rispetto a ieri, di cui otto ancora ricoverati in ospedale e 212 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva.

I guariti rispetto a ieri sono saliti di 19 unità a 10.853. I tamponi fino ad oggi effettuati sono stati 128.668, 296 in più da ieri, di cui 32.078 effettuati con test rapido. Da inizio pandemia i morti sono stati 472 nella Regione.