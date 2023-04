‘Crisi’ Fiumicino, Costanza (M5S): “Produttori del latte in ginocchio, impegno per un’intesa”

“Appare critica la situazione dei produttori della Cooperativa del Latte che, a causa di un mancato accordo con le aziende di vendita, vedono un ribasso del prezzo unitario – per loro l’unico ricavo – di 3 centesimi e perdono ben 45000 litri di latte non venduto. A loro va il mio incondizionato sostegno perché costituiscono una categoria vessata dallo sfavorevole contesto economico – si pensi alla guerra in Ucraina – e dal mancato accordo con le società di distribuzione: si caricano di costi che si aggravano oltremodo, anche nell’incertezza di riuscire a vendere le quote di latte che verranno prodotte.

È doveroso non solo ascoltarli ma anche accogliere le loro istanze, ne va del loro futuro e delle famiglie, sapendo che determinano, tutti insieme, una parte importante dell’indotto economico locale. Non solo solidarietà: voglio esprimere un personale, pieno impegno affinché si possa superare la diversità di vedute tra chi produce e chi distribuisce e così raggiungere un accordo soddisfacente. Per il bene comune e del nostro territorio.”

E’ quanto dichiara il consigliere M5S Walter Costanza.

Max