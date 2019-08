Crisi Governo, oggi la sfiducia a Conte. Di Maio: “Salvini disperato”

“Salvini ha combinato un disastro: ha aperto una crisi politica dalla spiaggia tra un mojito e l’altro”. Queste sono le durissime parole pronunciate da Luigi Di Maio durante l’assemblea dei gruppi parlamentari del M5S alla Camera, in attesa della giornata della verità: oggi pomeriggio il Premier Giuseppe Conte parlerà in Aula e si voterà per la sua sfiducia.

Aggironamento ore 00.30

Matteo Renzi ha dichiarato che voterà contro Conte, per mandare a casa un governo che “ha messo in ginocchio l’Italia”. Di Maio invece non fa sconti alla Lega. “Salvini ha aumentato il livello di attacco nei nostri confronti, ha bisogno di parlare di noi per fare notizia, è disperato. Spero che nella Lega si apra un dibattito sul disastro che ha compiuto in pochi giorni e in totale autonomia Salvini”.

“Molti leghisti mi hanno scritto ‘non sapevamo nulla’. È colpa di Salvini e lo si vede anche da alcune interviste rilasciate da altri esponenti leghisti”.

Aggiornamento ore 6.00

“Gli unici disperati sono i parlamentari (renziani su tutti) che non vogliono le elezioni perché hanno paura del giudizio degli italiani” ha risposto Matteo Salvini.

“I giochi di potere e di palazzo, sulla pelle delle mamme di Bibbiano e dei risparmiatori di Banca Etruria, sono il vergognoso tradimento del popolo italiano”. Poi su Facebook il leader leghista ha aggiunto: “Chiunque abbia timore del voto ha solo paura di perdere la poltrona. Hanno scelto Renzi? Auguri. Lo spieghino alle vittime di Bibbiano e ai truffati di Banca Etruria”.

Aggiornamento ore 7.00