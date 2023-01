Crisi Milan, Pioli: “Tante cose non funzionano”

(Adnkronos) – “Sono tante le cose che non funzionano: aspetto mentale, tattico…”. Il Milan viene travolto dalla Lazio, inanella la quinta partita consecutiva senza vittorie e, in piena crisi, dice addio allo scudetto. “Come si spiega questo ko? Si può spiegare tornando velocemente a Milanello a lavorare bene, non stiamo mettendo in campo prestazioni all’altezza delle nostre possibilità. Sono tante le cose che non funzionano: aspetto mentale, tattico… Son qui a parlare perché devo, perché altrimenti bisognerebbe star zitti e lavorare sicuramente meglio”, dice il tecnico rossonero Stefano Pioli a Dazn. “E’ un momento delicato. Nelle ultime due settimane e mezzo non abbiamo portato a casa né prestazioni né risultati ed è chiaro che dobbiamo far meglio tutti”, aggiunge.

“Preoccupato? Non è semplice. Le cose non ci vengono bene. Oggi abbiamo creato situazioni per essere pericolosi. Il problema oggi non è troppo quando abbiamo la palla, ma quando siamo senza non ci sono coperture e lucidità, serve una comunicazione più chiara. Conosco solo un modo per migliorare: lavorare. Sono situazioni che si ripetono da più partite e sulle quali dobbiamo lavorare bene, perché continuare a fare questi errori significa complicare la partita sotto l’aspetto tattico e mentale; tutti questi risultati negativi portano negatività”, prosegue.

“Addio scudetto? “Noi dobbiamo riprendere a giocare come sappiamo: questo è il nostro primo obiettivo e dobbiamo farlo il prima possibile. Riprendiamo il nostro cammino e il nostro percorso, cercherò di parlare meno e di lavorare di più”.