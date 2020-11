Cronaca, rapina choc a Latina: la dinamica

Rapina choc in abitazione a Latina. Tre malviventi fanno irruzione in casa di un commerciante mentre ci sono i figli. Li fanno inginocchiare e svuotano la cassaforte: una banda di rapinatori senza scrupoli che li ha segregati in casa. È successo domenica pomeriggio in una villetta del quartiere Q5, dove i banditi, veri e propri professionisti, hanno sequestrato i figli e un nipote dell’imprenditore per farsi aprire la cassaforte, poi al momento di scappare hanno preso a martellate la macchina del commerciante che, tornando a casa in quel momento, ha speronato la loro auto nel vano tentativo di bloccarli. Un colpo mirato sul quale indagano i Carabinieri del comando provinciale di Latina.

Rapina choc: cosa è successo

