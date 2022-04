Dal Covid ai tamponi, dall’invio delle armi all’Ucraina, fino ai salari, e persino per gli sfratti, morale: domani va in scena lo sciopero della Scuola

Per domani, tutti i genitori – perlomeno quelli della Capitale – hanno ricevuto la mail del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, in cui vengono comunicate le ‘azioni di sciopero’ previste per il 22 aprile, indetto da AL COBAS-Associazione lavoratori Cobas e dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati lavoratori Europei) – Comparto Scuola

Nello specifico viene spiegato che:

“In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, si riepiloga quanto segue:

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:

lo sciopero si svolgerà nelle seguenti giornate:

22 aprile 2022 dalle ore 00:01 alle ore 23:59 lo sciopero generale interesserà tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale per l’intera giornata.

venerdì 22 aprile e sabato 23 aprile 2022 lo sciopero interesserà tutto il personale Docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato delle scuole pubbliche per le intere giornate.

LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO AL COBAS:

Contro la guerra e l’invio di armi; rispetto della Costituzione italiana , ripristino della libertà ed eliminazione di ogni discriminazione sanitaria e di opinione; contro ogni forma di licenziamento e delocalizzazione della produzione; salario minimo intercategoriale a 1500 euro; piano di investimenti e assunzioni straordinarie; tutela ambiente e ricostruzione e messa in sicurezza del territorio; contro la sospensione del salario e dei diritti per chi non si sottopone al green pass; contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute; contro gli sfratti; contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero; per il diritto alla pensione a 60 anni o 35 anni di lavoro – abolizione legge Fornero

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO CSLE:

Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non specifica del servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione super green pass e green pass, gratuità tamponi; reinserimento del personale docente ed ata come da CCNL con le mansioni svolte prima della sospensione; abolizione multa per non vaccinati.

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE:

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN

per il triennio 2019-2021 sono le seguenti: CSLE non rilevata – AL COBAS non rilevata

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU:

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale AL

COBAS e CSLE non hanno presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI:

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica:

AL COBAS:

A.S. 2021/2022 sciopero del 11/10/2021 1%

CSLE:

A.S. 2020/2021 sciopero del 03/10/2020 0% A.S. 2021/2022 sciopero del 27/09/2021 1% A.S. 2021/2022 sciopero del 22/12/2021 1% A.S. 2021/2022 sciopero del 07/02/2022 1%

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE:

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Pertanto, la mattina dello sciopero, si invitano i genitori degli alunni della scuola Primaria a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa .

Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria si ricorda che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti.

La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 2022 la propria eventuale adesione all’Amministrazione. Si prega pertanto di comunicare alle famiglie degli alunni che in tale data non si assicura il normale svolgimento delle lezioni”.

Max