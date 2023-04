Il 24/25/26 aprilea Santa Caterina dello Jonio marina (CZ), primo paese

calabrese e terzo in Italia con delibera comunale di comune pet-friendly, avrà luogo la

seconda edizione dell’incontro “Dalla parte degli animali: aiutiamo i 4 zampe di

Santa Caterina dello Ionio”, organizzato dal Circolo Arci locale APS “I Gabbiani”

nella persona del Presidente Gianni Aversa, in collaborazione con la pet travel

planner e guida turistica Isa Tao Badolato, patrocinato dal Comune di Santa Caterina

dello Ionio, Sindaco Dottor Francesco Severino.

Durante i primi due giorni,da remoto e in presenza, nei locali del suddetto circolo si

alterneranno professionisti del settore pet.

Tra gli altri, la Dottoressa Silvia Marangoni, veterinaria comportamentalista che da

Treviso viene espressamente per la seconda volta e partecipa con tre interventi alla

manifestazione.

Il 26 aprile l’intero plesso scolastico , grazie all’interessamento della Dirigente

Professoressa Sivia Mustari e della Professoressa Teresa Leto parteciperà ad una

dimostrazione della SICS (Scuola italiana cani da salvataggio), coordinata dal

referente regionale Andrea Barone, in sinergia con la Capitaneria di Porto comandata

dal Tenente di Vascello Leo Spina e la stazione locale dei Carabinieri, comandanta

dal Maresciallo Filippo Ruocchio.

A seguire, inaugurazione della zona dog agility, in area cani comunale, alla presenza

di Connie Romeo , Concetta Geracitano e Katia Lazzaro, referente comunale Colonie

Feline.

Quest’ anno, inoltre per testimoniare l’appoggio a queste tematiche

Boehringer divisione Animal Health, Giuntini e la Concessionaria Hyundai Ruga di

Catanzaro hanno accettato di essere main sponsor, oltre a Astonishing Calabria petfrinedly apts, Avamposto Agricolo Autonomo, Farmacia Carnovale, Bar La Pergola,

Studio Rocca e Torre Sant’ Antonio resort.

Media partner Radio Cortina e Radio Blue Point di Civitavecchia Calabria Condivis.

Max