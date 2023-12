Daniele Scardina torna a casa dopo il malore

Daniele Scardina, conosciuto anche come King Toretto, torna a casa. Una bella notizia per il lottatore che da dieci mesi era impegnato nella riabilitazione dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 28 febbraio al termine di un allenamento.

Sono stati giorni durissimi per Scardina, sottoposto a un intervento chirurgico per arrestare l’emorragia cerebrale. Dopo due mesi dall’operazione, il 26 aprile scorso, il lottatore ha lasciato l’Humanitas di Rozzano per essere trasferito in un centro riabilitativo in provincia di Lecco.

A fine dicembre tornerà a casa, per passare il Natale con i suoi familiari. Una bella notizia che Scardina dà sui social: “Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un SOGNO. Questo è il mio motto. Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa”.

“Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere”.

Il suo percorso riabilitativo è durato 10 mesi, a settembre ne parlava così, sempre sui social: “Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere”.

Scrisse ancora: “La riabilitazione richiede tanto duro lavoro si fisico sia mentale e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò. Vi ringrazio infinitamente per l’affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo. I’m coming back”. E ora, finalmente, è tornato.