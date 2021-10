David Amess, chi era il deputato Gb ucciso a coltellate

Sir David Anthony Andrew Amess, 69 anni, il deputato conservatore britannico ucciso oggi a coltellate durante un incontro con gli elettori, sedeva in parlamento per il partito conservatore da 38 anni, ma non è mai stato ministro. Deciso sostenitore della Brexit, si era impegnato in molte campagne per i diritti degli animali, compresa quella contro la caccia alla volpe.

Di fede cattolica, era sposato e padre di cinque figli, fra cui l’attrice Katie Amess. Dal 1983 era stato il deputato del collegio di Basildon, per poi passare nel 1987 a quello di Southwest End. Era contrario all’aborto e al matrimonio fra persone dello stesso sesso.