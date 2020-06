Daydreamer, anticipazioni di domani: cosa succede giovedì 25 giugno

Continuano ad appassionare le vicende di Daydreamer – Le ali del sogno, in onda su Canale 5 ormai da più di una settimana. La soap opera turca, con protagonista l’amatissimo Can Yaman, ha sostituito nella programmazione di Mediaset Uomini e Donne, andato in vacanza per l’estate e pronto a tornare a settembre.

Durante la sua assenza Daydreamer sta svolgendo al meglio il suo compito, appassionando milioni di telespettatori ogni giorno, desiderosi di conoscere il prosieguo della trama della serie televisiva turca, che in nella sua terra d’origine è finita nel 2019. Scopriamo quindi insieme le anticipazioni della puntata di domani giovedì 25 giugno.

Daydreamer, cosa succede nella puntata di domani

Prosegue la storia tra il fotografo Can, interpretato dall’omonimo Can Yaman, e Sanem. Nonostante l’iniziale diffidenza tra i due è scoccato del reciproco interesse che presagisce un imminente innamoramento. Intanto i due passano molte ore del giorno insieme, anche quando si recano a dei party organizzati dalle aziende clienti.

Come nella puntata 12 in onda giovedì 15 giugno, quando Can e Sanem si recano ad un party organizzato dai proprietari francesi dell’azienda di cosmetici con la quale collaborano. Durante la fetsa uno dei soci, Fabbri, paleserà il suo interesse per Sanem, tanto che Can, infastidito, decise di portarla in un posto più tranquillo.