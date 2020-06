Daydreamer – Le ali del sogno, trama e cast della serie su Canale 5 al posto di Uomini e Donne

Uomini e Donne è andato in vacanza. Il noto programma di Maria De Filippi, infatti, ha chiuso i battenti e tornerà su canale 5 a partire dal prossimo settembre. Come al solito il dating show si è preso una pausa durante l’estate per ripartire ancora più in forma. Maria De Filippi non lascerà soli i suoi fan, perché sarà protagonista con Temptation Island.

Intanto canale 5, per sopperire alla mancanza di un programma così seguito, ha deciso di mandare in onda a partire dal 10 giugno la serie televisiva ‘Daydreamer – Le ali del sogno’. Il protagonista è Can Yaman, attore turno noto in Italia grazie alla serie tv ‘Bitter Sweet – Ingredienti d’amore’, andata in onda proprio su Canale 5 la scorsa estate al posto di Uomini e Donne.

Daydreamer, di cosa parla

La soap opera racconta la storia di tre ragazzi, tutti diversi tra loro, che incroceranno il loro destino in maniera prima casuale, poi consapevole. Il protagonista, come detto, è Can Yaman, che nella serie interpreta un fotografo freelance appassionato di viaggi. Quando farà ritorno ad Instanbul, teatro della soap, rileverà l’attività del padre insieme al fratello, più compito e ordinato.

Sanem Aydin è invece una ragazza sognatrice che spera di diventare una scrittrice mentre lavora in un locale di periferia. Solo quando verrà assunta in una nota agenzia pubblicitaria, la stessa rilevata da Can yamana, i due si incontreranno. Una soap vivida e coinvolgente, che saprà sicuramente intrattenere il pubblico di Canale 5.