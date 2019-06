De Rossi, il futuro è in Serie A: le squadre interessate

Nessuna esperienza in Argentina, sponda Boca Juniors, o negli Stati Uniti, ai Los Angeles: Daniele De Rossi ha scelto l’Italia. Il centrocampista ha maturato la decisione in vacanza dopo giorni di riflessione. L’ex numero 16 giallorosso vuole rimanere in Serie A, e vuole farlo da giocatore come iporta il sito Gianlucadimarzio.com. Nelle ultime settimane DDR ha pensato al suo futuro, al ruolo da ricoprire nella prossima stagione. Le ipotesi erano tante: allenatore, vice, dirigente. Tutte opzioni scartate, De Rossi si sente ancora un calciatore a tutti gli effetti.

Il centrocampista ha ancora voglia di dare tutto in campo, vuole farlo nel suo paese, non sente più la necessità di cambiare. La famiglia avrà di certo influito nella sua scelta, ora non gli rimane altro che aspettare la chiamata giusta. Uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile: De Rossi giocherà contro la ‘sua’ Roma. Lo farà però senza rimorsi, perché la decisione di andarsene è stata presa dai piani alti della società giallorossa, lui sarebbe rimasto volentieri.

De Rossi, quale squadra in Serie A per il centrocampista?

Più dei soldi conterà il progetto: De Rossi ha le idee chiare per la sua prossima avventura, vuole una squadra che possa garantirgli un percorso serio. Alcune squadre avevano già avanzato proposte, al momento rimane da capire quale sia la più concreta. È possibile che a farsi avanti sia stata la Sampdoria del presidente Ferrero, che dopo Totti nel ruolo di dirigente potrebbe pensare a De Rossi per rinforzare la rosa blucerchiata.

La nota fede giallorossa di Ferrero potrebbe incidere in una scelta simile, ma De Rossi ha altri estimatori in Serie A. Come la Fiorentina il Milan di Conte, che da sempre apprezza il centrocampista ex Roma. Al momento le ipotesi non mancano, ora rimane da capire quale sarà la squadra in grado di convincere De Rossi, ormai sempre più orientato a rimanere in Italia.