Delibera su commercio città storica – Casini e Leoncini (Iv): “Dai municipi I e II è giunto l’ok alla nostra proposta”

“La nostra proposta di delibera sulle modifiche al regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nella città storica, che ci auguriamo arrivi presto al voto in Assemblea capitolina, ha ricevuto stamattina i pareri favorevoli dei Consigli municipali del Primo e del Secondo Municipio. Un ottimo risultato, per quello che ci riguarda, e un’indicazione politica precisa che arriva alla maggioranza che amministra questa città. Con la nostra delibera infatti proponiamo di prorogare il blocco delle licenze per i laboratori artigianali alimentari nel sito Unesco almeno fino al 30 giugno 2024. Non siamo a priori contro le nuove aperture ma riteniamo serva tempo all’Amministrazione per analizzare con attenzione i dati aggiornati degli indici di saturazione e capire, alla luce dei cambiamenti intervenuti nel settore alimentare negli ultimi anni, quali e quanti esercizi possono aprire nella città storica. Il senso della proposta è questo”.

“Chiediamo inoltre di avviare un confronto serio con i Municipi: vogliamo renderli partecipi delle decisioni, senza che siano calate dall’alto, perché crediamo fortemente nel decentramento. L’obiettivo deve essere quello di sostenere lo sviluppo economico della città, tutelando al tempo stesso decoro dei territori e sostenibilità. È evidente la vocazione turistica della Capitale, ma bisogna lavorare per mantenere la città al centro dei flussi turistici senza snaturarla e ridurla a uno squallido luna park in cui proliferano attività ‘mordi e fuggi’. Chiediamo che l’Amministrazione ci dia ascolto e soprattutto ascolti i Municipi che governa e che condividono la nostra proposta”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

