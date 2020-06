Desametasone, che cos’è il farmaco steroide efficace contro il coronavirus

Un nuovo farmaco ha colpito i titoli dei giornali di recente, dopo che gli scienziati britannici hanno scoperto che può impedire alle persone di morire di Covid-19.

Il farmaco, chiamato desametasone, è uno steroide comune che viene generalmente utilizzato per trattare condizioni come l’artrite, l’eczema e l’asma.

Uno studio ha dimostrato che il farmaco può anche essere efficace contro i sintomi del coronavirus, con i ricercatori che suggeriscono che il desametasone avrebbe potuto salvare tra le 4.000 e le 5.000 vite nel Regno Unito.

Desametasone, lo steroide contro l’asma che funziona contro il Covid 19. È cortisone? Nome commerciale, gocce o compresse. Dove si trova, dosi e tempi di somministrazione

Lo studio clinico ha dato a 2.100 pazienti Covid-19 una bassa dose di desametasone, mentre altri 4.300 pazienti hanno ricevuto cure standard.

I risultati hanno mostrato che un terzo in meno di pazienti in terapia con ventilatori è deceduto. Questo quando è stato somministrato desametasone rispetto a quelli sottoposti a cure standard.

I principali scienziati che conducono lo studio affermano che il farmaco diventerà ora lo standard di cura per tutti i pazienti Covid-19 che assumono ossigeno negli ospedali.

Il capo investigatore Peter Horby, dell’Università di Oxford, ha dichiarato: “Questo è l’unico farmaco che finora ha dimostrato di ridurre la mortalità e che l’ha ridotta in modo significativo. È un grande passo avanti.”

Il desametasone ha ridotto le morti di un terzo nei pazienti ventilati e di un quinto nei pazienti non ventilati trattati con ossigeno. Non ha avuto alcun beneficio in coloro che non necessitano di supporto respiratorio.

Si pensa che riduca drasticamente l’infiammazione polmonare che si rivela fatale in alcuni pazienti che si deteriorano rapidamente dopo circa sette giorni di sintomi.