Di Maio: “Salvini pentito, ormai è tardi”

Segnali di apertura da Matteo Salvini l, piccata risposta da Di Maio. La nuova puntata della crisi di governo vede a sorpresa il leader della Lega in difficoltà, pronto a un mega rimpasto.

“Abbiamo bisogno di sì, un governo con ministri del sì” ha detto Salvini. Per Di Maio però Salvini “ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta”.

Aggiornamento ore 6.00

“Ha fatto tutto da solo, per tornare dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Berlusconi. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna!” ha scritto su Facebook Di Maio.

“Per quanto riguarda la risposta di Salvini a Conte (‘Me lo dica in faccia’) siamo al paradosso. Parla lui, che in faccia a noi non ha mai detto nulla. Parla lui, che ha mandato tutto all’aria senza una motivazione, annunciando la crisi di governo da uno stabilimento balneare dopo essersi preso due settimane di ferie”.

Aggiornamento ore 7.00

Di Maio su Salvini: “Il 20 agosto noi ministri del Movimento 5 Stelle saremo al fianco di Giuseppe Conte in aula per sostenerlo contro la sfiducia della lega. Li aspettiamo al varco!”.

“Ha aperto una crisi che rischia di far aumentare l’Iva a milioni di famiglie e che potrebbe mandare a casa migliaia di lavoratori: non riesco ad approvare il decreto per fermare chiusura di Whirlpool a Napoli e altre questioni pendenti. Lo ha fatto solo per il consenso. Lo ha fatto per qualche sondaggio? Non solo. Anche perché stavamo per togliere le concessioni ai Benetton e stavamo per tagliare 345 parlamentari che lui non vuole tagliare più”.

Aggiornamento ore 8.00