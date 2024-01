Dimensionamento scuole Lazio – Pratelli, Fermariello e Parrucci: “Dalla Regione un colpo di mano sulle scuole”

“La Regione Lazio procede all’accorpamento forzato di molte istituzioni scolastiche nel Lazio. Un colpo di mano che avviene contro quanto deciso dalla Conferenza Regionale Permanente per l’Istruzione, convocata dallo stesso Assessore regionale Schiboni il 19 dicembre scorso e nella quale si è votato un piano condiviso con i Municipi, Roma Capitale, l’Area Metropolitana e gli istituti scolastici, dove si definivano solo due accorpamenti per la Città metropolitana di Roma, di cui uno relativo a Roma Capitale.

È una decisione arbitraria, mossa dalla volontà del Ministero di procedere a tagli lineari contro le indicazioni espresse dai territori e dalle scuole stesse: accorpamenti scriteriati, anche tra istituti molto lontani tra loro e spesso in territori delicati e con molte contraddizioni. Pensiamo al caso del Municipio IX dove si accorpano scuole a 11 km di distanza tra loro e al Municipio VII, grande quanto Bologna, dove vengono accorpate scuole che potrebbero stare in due città diverse. Pensiamo infine al caso particolarmente grave del quartiere Quarticciolo dove viene colpita da tagli una scuola che è tra i pochi presidi di opportunità e giustizia sociale in un quartiere notoriamente pieno di contraddizioni: cosi lo Stato abdica alla sua funzione.

Ribadiamo dunque la contrarietà a un’operazione agita per ragioni meramente contabili che ha l’effetto di impoverire la capillarità dei presidi educativi e che contraddice, con una modalità decisoria verticale, la volontà espressa dai territori, dalle scuole e dagli enti di prossimità costruita in mesi di confronto”.

A dichiararlo sono Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Carla Fermariello, Presidente commissione Scuola e Daniele Parrucci consigliere delegato di Città Metropolitana.

