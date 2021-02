Diritti televisivi Serie A, Sky dovrà pagare 130 milioni alla Lega Calcio

Sky dovrà pagare 130 milioni alla Lega Calcio, ovvero l’ultima rata per i diritti dello scorso campionato 2019/2020. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, come riporta l’Ansa. L’emittente non aveva versato l’intera cifra pattuita, chiedendo uno sconto a causa dell’emergenza sanitaria e la successiva rimodulazione del calendario del campionato di calcio.

Il Tribunale di Milano, senza entrare nel merito della vicenda, ha ordinato che Sky paghi la rata di 130 milioni, in attesa della nuova udienza fissata per il prossimo 8 giugno. Sky, riporta ancora l’Ansa “prende atto della decisione di oggi con cui il Tribunale di Milano, nell’ambito di un passaggio procedurale – scrive l’emittente in una nota – ha disposto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo richiesto dalla Lega Serie A per il pagamento della sesta rata dei diritti audiovisivi della stagione 2019/20 del Campionato di Serie A”.

“Sky – prosegue il comunicato -ottempererà alla provvisoria esecuzione del decreto in attesa del giudizio di merito. Questo pronunciamento non coglie l’azienda di sorpresa e, come testimoniato anche ieri con la lettera inviata alla Lega Calcio e a tutti club, Sky ha sempre cercato di portare avanti un dialogo costruttivo con la Lega stessa anche in virtù del proprio ruolo di partner storico e affidabile”, conclude Sky.