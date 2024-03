Disarmo nucleare, M5S-LcR: “Grazie ad approvazione nostra mozione Roma aderirà ad appello contro proliferazione armi nucleari”

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità da parte dell’Aula Giulio Cesare della nostra mozione che impegna il Sindaco e la Giunta ad aderire all’Appello delle Città (Cities Appeal) contro la diffusione delle armi nucleari, promosso in tutto il mondo dalla ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Premio Nobel 2017). A tal fine abbiamo avanzato alcune richieste:

faremo di tutto affinché venga convocato un apposito Consiglio aperto alla cittadinanza sul tema del disarmo nucleare e chiederemo che venga apposta la firma del Sindaco in calce al Trattato TPNW, come atto simbolico da comunicare al Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, invitandolo a rivedere la posizione finora espressa e cercando le modalità per aderire al percorso iniziato con l’adozione del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari.

In ultima istanza, proveremo a condividere con le Commissioni Esteri della Camera dei Deputati e del Senato questo impegno a promuovere le modalità per portare l’Italia nel consesso degli Stati che si impegnano a favore della realizzazione di un mondo libero da armi nucleari.

Diciamolo con fermezza: non c’è pace e non ci sarà civiltà senza il ripudio del ricorso alle armi nucleari. Roma, città che è stata la culla della civiltà mondiale, si farà alfiere di questo percorso. Un sentito ringraziamento va infine alla Women’s International League for Peace and Freedom (Lega Internazionale Donne per la Pace e la Libertà), l’Associazione fondata nel 1915 contro la Prima guerra mondiale che ha supportato e promosso la nostra mozione“.Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi.

