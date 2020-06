Diventare uomo o donna su Facebook e Instagram con FaceApp, come fare: la spiegazione e come funziona

Prima era il boom dell’invecchiamento, ora del passaggio all’altro sesso. Sui social è gara a chi viene meglio trasformato uomo o donna. Difficile, infatti, non essersi imbattuti in foto di amici o conoscenti trasformati in un altro sesso. Niente chirurgia plastica però, è solo frutto della tecnologia e di un’applicazione tornata in auge dopo mesi di (quasi) silenzio.

L’app in questione è FaceApp, ricordate? Quella che permetteva di invecchiare chiunque, e che pochi mesi fa ha avuto un boom di download di milioni di utenti spinti dalla curiosità di coprire come saranno tra 40 anni. Ebbene, lo stesso boom lo sta conoscendo oggi grazie ad una modalità già presente ma ora migliorata, quella del cambio sesso.

Diventare donna o uomo su Facebbok e Instagram, come fare

Avete visto un vostro amico o conoscente pubblicare una foto in cui è diventato donna o uomo a seconda del sesso e siete curiosi di provare anche voi? Bene, non è difficile da fare. Il primo passo è quello di scaricare l’applicazione che consente tale magica metamorfosi: FaceApp. Controllate che non l’abbiate sul vostro dispositivo magari spinti dall’ondata di curiosità che può avervi portato a scoprirvi vecchi.

Una volta scaricata FaceApp vi basterà scegliere la modalità del ‘cambio sesso’ alla quale si può accedere semplicemente scorrendo con il dito sulla parte inferiore della schermata principale. Una volta individuata la modalità avrete due opzioni: scattarvi un selfie o caricare una foto dalla galleria per provare il cambio sesso. A voi la scelta.