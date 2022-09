Dl Aiuti, Renzi: “Saltato tetto a stipendio manager”

(Adnkronos) – ”Un follower mi chiede come mai è saltato il tetto allo stipendio dei manager pubblici? Quello era un tetto che avevo messo io. Oggi il governo ha fatto questa riformulazione e non avevamo alternativa che votarlo per evitare che saltasse tutto e saltassero 17 miliardi di aiuti alle famiglie…”. Lo ha rivelato Matteo Renzi in collegamento Facebook dal Senato.

”Il tema delle riforme costituzionali tornerà sicuramente nella prossima legislatura con buona pace di quelli che dicevano che era una nostra fissazione…”, aggiunge il leader di Italia Viva.