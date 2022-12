“Dobbiamo attrarre investitori ed imprenditori per ricostruire l’Ucraina”, Zekensky al parlamento

Di pace manco a parlarne tuttavia, già che parli di ‘ricostruzione’ è già un senale positivo. Così infatti oggi il presidente Zelensky si è rivolto al parlamento di Kiev, esortando tutti i parlamentari a lavorare su delle specifiche leggi in grado di attrarre dall’estero investitori ed imprenditori perché, ha ribadito, “ricostruire l’Ucraina è il più importante progetto economico dell’Europa“.

Zelensky: “Dobbiamo favorire il rientro di quanti fuggiti per la guerra, e di quelli catturati dai nemici”

Inoltre, fissando gli obiettivi da raggiungere per ottimizzare la ripresa del paese, il numero uno di Kiev ha dato priorità al rientro di quanti fuggiti via per colpa della guerra. Allo stesso modo, ha poi aggiunto Zelensky, fondamentale la liberazione di tutti gli ucraini catturati come prigionieri di guerra, di questi ad oggi ne sono già rientrati 1.456.

Zelensky: “Penso a città come Bakhmut, dove vivevano 70mila persone ed oggi è quasi vuota”

Poco dopo riassumendo tutto ciò attraverso un tweet, Zelensky ha ricordato come “a Bakhmut lo scorso anno, vivevano 70mila persone” mentre, oggi, “rimangono solo pochi civili. Non ci sono posti che non siano coperti di sangue. Non ci sono ore nelle quali non risuona il terribile rombo dell’artiglieria”. Quindi in un rigurgito d’orgoglio ha poi aggiunto: “Eppure Bakhmut resiste“, anche se non dovrebbe più essere questo l’approccio giusto per iniziare a pensare a un domani…

Max