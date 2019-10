Domani Roma a rischio blocco per sciopero trasporti e partecipate: orari e informazioni

Roma chiude per sciopero. Trasporto pubblico romano a rischio domani, venerdì 25 ottobre, per due scioperi: uno di 4 ore, dalle 20 a fine servizio, l’altro di 24 ore.

L’agitazione di 4 ore è proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione a quella cittadina che riguarderà le aziende partecipate da Roma Capitale (Ama, Atac, Farmacap, Multiservizi, Aequa Roma, Zetema, Risorse per Roma, Roma Servizi, Roma Metropolitane). La protesta interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle.

Lo sciopero di 24 ore è invece indetto dai sindacati Sgb-Cub, SI Cobas, Usi Ait e interesserà sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl. In questo caso saranno rispettate le fasce di garanzia: dall’inizio del servizio diurno e fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Il servizio sulle linee di Atac e di Roma Tpl venerdì sarà a rischio dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 in poi.

Durante lo sciopero, nelle stazioni metroferroviarie che resteranno eventualmente aperte, non sono garantiti i servizi di biglietteria allo sportello, montascale, ascensori e scale mobili.

Trasporti notturni. Per quanto riguarda il servizio dei bus notturni: nella notte tra giovedì e venerdì saranno a rischio le linee N. Nella notte tra venerdì e sabato, non saranno garantite le corse di quelle linee diurne normalmente attive anche oltre la mezzanotte, ovvero le metro, il tram 8 e le linee di bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Sarà invece regolare il servizio delle linee N.

I servizi di Roma Servizi per la Mobilità. Possibili ripercussioni anche sulle attività al pubblico (come lo sportello permessi) di Roma Servizi per la Mobilità e sui servizi di informazione sui siti muoversiaroma.it, romamobilita.it e il presidio sui canali social gestiti da Roma Servizi per la Mobilità.

La manifestazione. Sono attese oltre 5mila persone alla manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 10 in piazza del Campidoglio.

Cotral e Ferrovie. Agitazioni anche in Cotral e in Fs. Per Cotral domani venerdì 25 ottobre 2019 le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl – Fna, Faisa Cisal, Sgb, Cub, Cobas e Usi – Ait hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. In Fs, la protesta inizia alle 21 di giovedì.

Trenitalia con una nota ha fatto sapere che le Frecce “circoleranno regolarmente. Saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali (le linee FL) nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Sarà assicurato il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Garantiti tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull’orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com“.