Domani torna ‘Stranger Things’ su Netflix

Ora stare a dare un senso alla cosa, come e perché riprendere il filo rispetto al finale della precedente edizione, non ha senso perché tanto con la fantascienza tutto è possibile. E dunque, per la gioia di centinaia di migliaia di fan nel mondo, domani arriva su Netflix la tera serie della saga dedicata a ‘Stranger Things‘.

Ispirata e girata dai ‘The Duffer Brothers’ strizzando l’occhio al meglio dei ‘fanta-classici’ degli anni Ottanta, grazie alla prime due serie ‘Stranger Things’ ha già ‘messo da parte’ ben 31 nomination agli Emmy e, cosa non da poco, anche due nomination come ‘Miglior Serie Drammatica’.

Stranger Things, buona la prima ed anche la seconda…

Come insegna il classico ‘ingarbugliato intreccio’ di figure e ruoli, che da ‘Twin Peaks’ a ‘X-File’ hanno fatto proseliti in termini di fanta-gialli, i primi 8 episodi del 2016 ruotano intorno all’improvvisa scomparsa di un ragazzo, e alla ‘materializzazione’ di un’arguta e sinistra bambina, insieme alle quale iniziano le ricerche in un turbinio di segreti inviolabili, forze oscure, loschi individui, e chi più ne ha più ne metta. Fatto sta che è girato bene, la fotografia è bella ed i protagonisti funzionano. Si arriva così alla seconda serie (2017) dove, fiutata l’aria, i produttori decidono di ‘impreziosire’ il cast con diversi innesti di nome, come Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, ed latri, coni quali realizzano altri 9 episodi.

Quindi l’atteso ‘finalone’ e tutto sembra esser andato – più o meno – per il verso giusto. Vissero tutti felici e contenti? Ma no: visto il successo non si può fare… ed ecco la terza serie…

