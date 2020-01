Dona un soldo al tuo Witcher… La ballata di Ranuncolo è il tormentone di inizio anno

“Dona un soldo al tuo Witcher o valle abbondante…”. Impossibile non aver canticchiato questo ritornello dopo aver visto la serie The Witcher, fenomeno televisivo del momento. Frase accattivante, melodia dolce e armonica, reminiscenze di ballate dei tempi che furono. Un mix perfetto per rendere la ballata di Ranuncolo un vero tormentone.

Già, perché di questo si tratta la canzone intonata dal bardo scapestrato amico di Geralt Di Rivia. “Dona un soldo al tuo Witcher” è diventata presto un fenomeno social, tanto da collezionare milioni di visualizzazioni su Youtube, con video dedicati alla ballata, ovviamente in lingua originale, quindi inglese.

The Witcher, serie del momento

L’enorme popolarità acquisita dalla canzone di Ranuncolo è il termometro del gradimento dell’utenza nei confronti della serie originale Netflix ‘The Witcher’. Un vero e proprio fenomeno esploso con l’uscita della prima serie dedicata al Witcher geralt di Rivia, uno strigo mutato geneticamente per combattere mostri.

Atmosfere fantasy, spruzzate di dark, un carisma travolgente e una trama intricata (forse un po’ troppo). Questi gli ingredienti che hanno permesso a The Witcher di diventare la serie del momento, vista da milioni di persone nel mondo e chiacchierata altrettanto. E per chi ha visto anche solo fino al secondo episodio della serie è impossibile non avere in testa il ritornello di ‘Dona un soldo al tuo Witcher”.