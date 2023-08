Donald Trump incriminato per la terza volta

Donald Trump è stato incriminato per la terza volta. A seguito delle accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e per le carte segrete a Mar-a-Lago, l’ex presidente degli Stati Uniti è stato ora incriminato da un gran giurì federale per l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.

Sul social Truth, lo stesso Trump aveva anticipato la notizia: “Ho sentito che il pazzo Jack Smith, per interferire nelle elezioni, emetterà un’altra falsa incriminazione nei miei confronti” a breve. “Perché – ha aggiunto – non hanno portato questo caso ridicolo due anni e mezzo fa? Volevano farlo in mezzo alle elezioni, ecco il perché”.

E poi, Trump ha chiarito la sua idea sull’esito elettorale. “Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca e renderemo l’America ancora grande. Non ho dubbi su questo. Mi attaccano da sinistra e da destra, i marxisti, i comunisti e i fascisti, ma noi non solo sopravviveremo, saremo più forti che mai. Abbiamo vinto nel 2016, abbiamo avuto un’elezione truccata nel 2020 e vinceremo” nel 2024.