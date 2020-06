Dora Moroni, chi è la cantante ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’ che dovrà pagare 35 mila euro: età e carriera

“Devo pagare 35mila euro entro un mese e mezzo, come faccio?”. Così Dora Moroni si è rivolta a Barbara D’Urso nel corso di ‘Live – Non è la D’Urso’ andata in scena ieri sera. La cantante, infatti, è stata condannata in appello a pagare le spese processuali della causa che aveva intentato all’ospedale che l’ha operata dopo un incidente.

In quel caso, infatti, Dora Moroni ha perso la vista ad un occhio, e aveva deciso così di sporgere denuncia. In appello però è stata condannata al risarcimento delle spese legali che ammontano ad un totale di 35 mila euro. La Moroni si è detta delusa dalla vita, mentre Barbara D’Urso cercava di consolarla.

Chi è Dora Moroni

Dora Moroni negli ultimi anni è uscita da radar televisivo, ma è stata una delle showgirl di maggiore successo degli anni settanta. Inizia la sua carriera artistica da giovanissima con diversi concorsi musicali, poi passa alla televisione. Con Corrado forma una coppia straordinaria, tanto che il conduttore la inviata a fargli da spalla nella prima edizione di Domenica In.

Il successo della ragazza cresce a dismisura, decide di accantonare la televisione per concentrarsi sulla sua carriera da cantante. Partecipa anche a Sanremo, prima che un tragico incidente le cambiasse la vita. Era il 13 luglio 1978, Dora era in macchina con Corrado, che perde il controllo del mezzo. La cantante viene sbalzata fuori dal finestrino e finirà in coma per sei settimane. Al suo risveglio le sue funzioni vitali sono compromesse, tanto che sono necessarie altri interventi per garantirle l’uso della parola e della vista. Col passare degli anni l’artista torna in televisione e percepisce tutto l’affetto che il pubblico italiano nutre per lei.