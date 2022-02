Draghi alla maggioranza: “Non sono qui per tirare a campare”

(Adnkronos) –

Questo governo non sta qui per tirare a campare… Così, apprende l’Adnkronos, il premier Mario Draghi si sarebbe rivolto ai capi delegazione delle forze della maggioranza convocati a palazzo Chigi appena rientrato da Bruxelles. Noi siamo qui per fare le cose o questo governo non ha ragione d’essere, avrebbe sottolineato l’ex governatore di Bankitalia, secondo quanto riferito da fonti governative, senza mai perdere la calma ma visibilmente seccato, richiamando all’ordine i presenti, dopo l’amarezza per la debacle notturna, che ha visto il governo andare sotto per ben 4 volte nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio sul decreto milleproroghe, e in particolare sui fondi per la bonifica dell’ex Ilva.