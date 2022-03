Due autisti Atac aggrediti in due ore: ecco dove

Due aggressioni in due ore. Due autisti Atac vittime di violenze e due mezzi danneggiati. È il bilancio della notte di paura e delirio andata in scena a Roma ovest, Selva Candida. Gli episodi avevano come bersaglio i conducenti della linea notturna 904.

Il primo episodio, all’una del mattino del 29 marzo, mentre l’autobus percorreva via Boccea. Un branco di 4 giovani stranieri ha fatto irruzione nella cabina del conducente e, dopo essersi impossessati dell’estintore in dotazione sul bus hanno minacciato l’autista costringendolo a deviare il bus dal suo percorso. Arrivati in zona di via Selva Nera, l’autista è stato rapinato. Sulla stessa linea, circa mezz’ora dopo, un’altra aggressione al capolinea di Largo Bedeschi. L’aggressore prima tentato di forzare la porta del posto guida e poi si è scagliato contro il conducente colpendolo con un pugno, prima di darsi alla fuga ha mandato in frantumi il vetro della vettura con una pietra. Sugli episodi la polizia indaga.