Due pedoni investiti e uccisi in una settimana a Roma, l’ultima tragedia oggi a La Storta

Ancora sangue sulle strade di Roma. Nell’ultima settimana sono due i pedoni investiti e uccisi nella Capitale. Questa mattina un uomo di 56 anni è stato trovato morto a bordo strada sulla Cassia. Inutile l’intervento dei soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Due pedoni investiti e uccisi in una settimana a Roma, l’ultima tragedia a La Storta

A dare l’allarme dei passanti che hanno visto il corpo sull’asfalto in via Cassia all’altezza di via dell’Isola Farnese in zona La Storta, nel quadrante nord della Capitale. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo sia stato travolto da un mezzo, forse un furgone, che non si è fermato a prestare soccorso. Saranno le indagini dei carabinieri a ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità del pirata della strada.

Il precedente

Il precedente è avvenuto lo scorso 1 dicembre intorno alle 22.15 in viale Carnaro, all’altezza del civico 9. Due persone a bordo di uno scooter rubato, un Piaggio Liberty, sono scappate dopo aver investito una persona di 70 anni che attraversava la strada. L’uomo è stato portato in gravissime condizioni prima all’ospedale Pertini e poi al policlinico Gemelli ma è deceduto il giorno dopo, 2 dicembre. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con il mezzo.

A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e le pattuglie della Polizia Locale del XIII Gruppo Aurelio che hanno svolto i rilievi e indagano per rintracciare le persone fuggite dopo l’incidente senza prestare soccorso. Secondo quanto riferito i due avrebbero lasciato il motorino per scappare a piedi.