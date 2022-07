Dybala-day: show giallorosso, presentazione e tifosi in festa. Uno spettacolo incredibile e apprezzato ‘live’, tramite i social, in tutto il mondo. La prima giornata da romanista per la Joya, l’argentino Paulo Dybala, neo acquisto della Roma di Josè Mourinho, è stata una vera favola in tinte giallorosse.

Prima, alle 14.30, la conferenza di presentazione alla stampa. Poi in serata, poco dopo le 21.00, la presentazione ai tifosi, all’Eur, presso il ‘Colosseo Quadrato’: la Joya è stato presentato ai tifosi della Roma, che sono accorsi in massa: 10mila per una presentazione hollywoodiana al Colosseo Quadrato tra giochi di luce spettacolari, videoclip, inni corali e il classico ‘daje Roma’ di rito. “Sono orgoglioso di conoscervi. Ho voglia di entrare all’Olimpico con tutti voi sotto la Curva”.