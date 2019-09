E’ il mio primo giorno di scuola!, Fiorello a Via Asiago

“E’ il mio primo giorno di scuola!” poi, camminando si imbatte in un pianoforte: “Qui qualcosa ci faremo!” quindi, con al fianco il direttore di Radio Rai, Roberto Sergio, entra nell’ascensore ed imitando la voce di Papa Francesco ‘ricostruisce’ l’impasse del Pontefice bloccato all’interno, come è realmente accaduto domenica scorsa.

Insomma è un Fiorello in grande forma quello che stamane, cellulare alla mano, ha voluto ‘video-documentare’ il suo primo giorno di lavoro. L’amato showman si appresta infatti a varare un suo programma su Rai Play (il via è per il 4 novembre, con ‘Direzione Radio Rai – W Rai Play’, un programma multimediale che gli permetterà di interagire su vari canali Rai) e, attraverso il suo profilo Instagram spiega la decisone di “voler documentare”, dopo 8 anni, il suo “ingresso in Via Asiago, a Radio Rai, accompagnato dal direttore di Radio Rai, Roberto Sergio”. Ad esempio, spiega ancora Fiorello, “Questo è il marciapiede dove io, Baldini e il maestro Camilleri, girammo uno spot meraviglioso“, dice riferendosi a ‘Viva Radio 2, del 2008.

Poi, camminando con il direttore Sergio, l’incontenibile conduttore ne approfitta anche per fare un po’ di satira politica: “Senti un po’ ma co’ sto governo che cambia…?” domanda al suo interlocutore che replica: “Non cambia nulla”. Ed ancora: “Voi rimanete sì?”, “Spero di sì” risponde Sergio. E Fiore incalza: “Salini rimane? I Cinque Stelle rimangono?”, “Penso proprio di sì” risponde Sergio. Allora Fiorello affonda: “De Santis a Raiuno in quota Lega la vedo un po’…”, come per dire… ‘traballante’, fa intendere gesticolando. Ma Sergio non ci casca e sorridendo aggiunge: “Non lo so, non mi occupo di questo”.

Max