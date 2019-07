EA Access per PS4: come giocare prima a FIFA 20

Il servizio è attivo da tempo su PC e Xbox One, ora potranno usufruirne anche i possessori di PS4: EA Access arriva sulla console Sony e mette a disposizione sconti, giochi completi e soprattutto la possibilità di giocare in anticipo ai titoli EA in uscita sul mercato. Il tutto a fronte di un abbonamento mensile o annuale.

Il servizio è attivo dal 24 luglio alle 17 e permette di avere vantaggi esclusivi legati ai giochi Electronic Arts. Sarà infatti possibile scaricare gratuitamente una serie di giochi da un catalogo in continua espansione, avere sconti del 10% sui futuri acquisti e la possibilità di accedere in anticipo alle nuove uscite rilasciate dal publisher.

FIFA 20, ecco come giocare prima con EA Access

Il costo dell’abbonamento varia da quello mensile fissato a 3,99 euro a quello annuale da 24,99 euro. Pagando tali cifre sarà quindi possibile accedere ai giochi in uscita una decina di giorni prima del rilascio ufficiale sul mercato. Tra questi ovviamente quello più atteso è FIFA 20, in uscita il 27 settembre e disponibile con EA Access il 19 dello stesso mese.

La versione scaricabile è quella di prova, che si differenzia però dalla demo. Il gioco scaricabile con EA Access è infatti quello completo, con tutte le modalità accessibili fin da subito. L’unico limite riguarda il tempo: sarà infatti possibile giocare alla versione scaricabile per 10 ore, poi non sarà più possibile utilizzarla. Tutti i progressi verranno comunque salvati e si potrà quindi proseguire dal punto in cui ci si è fermati comprando qualsiasi versione del gioco.

Oltre all’accesso anticipato FIFA 20 EA Access mette a disposizione una serie di titoli scaricabili gratuitamente. Di seguito la lista:

Battlefield V

FIFA 19

NHL 19

NBA Live 19

Madden 19

Unravel Two

A Way Out

Burnout Paradise Remastered

Fe

The Sims 4

Mass Effect Andromeda

Titanfall 2