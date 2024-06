Efficienza energetica impianti sportivi, Bonessio: “Innovazione tecnologica per una gestione ecosostenibile ed economicamente vantaggiosa”

“Con l’introduzione dello sport nella Costituzione gli enti locali vengono investiti di sempre maggiori responsabilità per ciò che attiene la promozione dell’attività sportiva. Favorire l’offerta di sport sia come inclusione sociale, contrasto all’emarginazione, mantenimento della salute sia come momento di spettacolo sociale e culturale significa disporre di un’impiantistica adeguata come qualità e costi di gestione. Penso ai palazzetti, alle arene, ai grandi contenitori sportivi gestiti dagli enti pubblici o con la forma del partenariato pubblico-privato che oggi devono rispondere anche ai requisiti di sicurezza, contenimento delle emissioni e dei costi energetici, imprescindibili per la sostenibilità gestionale. Il tema è stato affrontato nel corso dell’incontro “Green Sport Arena: Impianti Sportivi ed Efficienza Energetica, uniti per la vittoria” organizzato a Palazzo Valentini dalla LIBA Italia ASD di Pierluigi Marzorati che ringrazio per l’invito e patrocinato, tra gli altri, dalla Commissione Sport di Roma Capitale.

Strutture efficienti sotto il profilo energetico consentono il contrasto ai cambiamenti climatici. Non si tratta solo di una questione economica ma anche di porre la necessaria attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale. Questa amministrazione si sta impegnando, grazie ai fondi del PNRR e del Giubileo, a far partire numerosi progetti di recupero dell’impiantistica sportiva come, ad esempio, la grande incompiuta della città dello sport di Calatrava a Tor Vergata. Allo stesso tempo verranno costruiti nelle aree periferiche nuovi palazzetti fino a 5.000 spettatori dislocati nei 15 Municipi per ridurre il divario dell’offerta sportiva di questa città.

E’ un percorso che come Comune stiamo portando avanti anche con l’Ufficio Clima, per la prima volta istituito all’interno di Roma Capitale, che ci supporta nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che come Amministrazione ci siamo dati ma anche quelli dell’Agenda 2030 e del Green new deal. Mai come in questo momento stiamo guardando al futuro nella stessa direzione dell’ambientalista Alexander Langer che diceva: la riconversione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà economicamente e socialmente desiderabile. E questo desiderio si alimenta nella sinergia tra sport e ambiente”.

Così in una nota il presidente della Commissione Sport Roma Capitale Nando Bonessio.

