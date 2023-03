Egonu pronta a tornare in Italia, Milano in pole

(Adnkronos) – Un anno dopo l’addio a Conegliano, Paola Egonu sarebbe pronta a tornare a giocare in Italia. I turchi del Vakifbank, infatti, non hanno esercitato la clausola per il rinnovo unilaterale del contratto che aveva entro il 31 marzo. Lo sponsor, banca del Governo turco, ufficiosamente parla di un contratto troppo oneroso in questo delicato momento storico della Turchia, post terremoto. A questo punto, Egonu potrebbe accettare la proposta del Vero Volley Milano, club di Monza che ha in programma di trasferirsi definitivamente all’Allianz Cloud. A meno di clamorose sorprese, secondo Sky Sport, Egonu dovrebbe quindi tornare in Italia. Tra le compagne di squadre troverebbe Alessia Orro e Myriam Sylla, ricostituendo l’ossatura della Nazionale di Davide Mazzanti. Sullo sfondo c’è anche la squadra turca del THY, che sarà allenata dal ct del Brasile Zè Roberto, la quale potrebbe fare a Egonu una proposta molto allettante.