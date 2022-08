Elezioni 2022, accordo Italexit-Alt: “Insieme al voto sotto simbolo unico”

(Adnkronos) – ItalExit e Alternativa si presenteranno insieme con un simbolo comune alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Lo hanno reso noto Gianluigi Paragone e Pino Cabras. “Dopo un confronto sui temi e una valida collaborazione cresciuta mese dopo mese in Parlamento – si legge in un comunicato del leader di Italexit e del presidente di Alt – annunciamo di aver trovato l’accordo per presentarsi insieme alle elezioni politiche. La presentazione ufficiale avverrà mercoledì 3 agosto alle ore 10 con una conferenza stampa alla Sala Stampa della Camera”.

“In questi mesi abbiamo lottato fianco a fianco contro il green pass, contro l’obbligo vaccinale, contro le restrizioni e le violazioni della Costituzione che hanno caratterizzato il periodo di emergenza pandemica. Ci siamo schierati con convinzione contro le politiche del governo Draghi, contro le privatizzazioni e contro la svendita dell’economia italiana alle multinazionali, contro il coinvolgimento dell’Italia in guerra”.

“La decisione di unirci sotto un unico simbolo è stata presa quindi in modo naturale: questa alleanza non riguarderà solo la competizione elettorale, ma si protrarrà nel tempo perché ItalExit e Alternativa hanno valori comuni e una comune visione politica e sociale. Questo è solo l’inizio di un percorso per cambiare insieme il futuro del Paese”, concludono Paragone e Cabras.