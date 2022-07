Elezioni 2022, Calenda: “Coalizione al centro o con il Pd, entro lunedì decidiamo”

(Adnkronos) – “Non possiamo sbagliare la decisione sulla corsa in coalizione al centro o con il Pd. Da questa decisione dipende la possibilità di contendere la vittoria, che non reputo affatto certa, alla destra e di dare al paese un governo decoroso. Le variabili sono molte e complesse”. Lo scrive su Twitter il segretario di Azione Carlo Calenda, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022.

“La cosa più naturale per noi – aggiunge in un seguente tweet – sarebbe il modello Roma. Anche perché la decisione del PD di tenere dentro partiti che non hanno votato la fiducia a Draghi e ex 5S non ci convince per nulla”. “Però la legge elettorale è quella che è, e la campagna dura un mese. Entro lunedì decideremo”, conclude.