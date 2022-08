Elezioni 2022, Calenda: “Meloni vergognati, immorale postare video stupro”

(Adnkronos) – “Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. Giorgia Meloni vergognati”. Così Carlo Calenda su twitter.

Sul video postato da Meloni è intervenuto anche il leader Pd Enrico Letta: “Il video postato da Meloni su uno stupro – ha spiegato a Radio24 – è indecente e indecoroso. Invito tutti a fare una campagna elettorale in cui ci si confronti sui temi, non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone”.