Elezioni 2022, Fratoianni e Bonelli: “Per ora non c’è intesa con Pd”

(Adnkronos) – Per ora l’intesa con il Pd, in vista delle elezioni politiche 2022, non c’è. Lo dicono Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Sinistra Italiana e Verdi. “Se questa intesa a cui abbiamo lavorato e che ancora vorremmo non si fa, e al momento non c’è, noi abbiamo la nostra proposta in campo” afferma Fratoianni a La corsa al voto, su La7. Quanto all’ipotesi di correre con il M5S, il leader di Si replica: “Con Conte non ci siamo sentiti”.

“Il patto tra Calenda e Letta non ci impegna in nessun modo. Quello che voglio sapere è se quel patto disegna il profilo di una proposta generale, perché se è così finisce qua” scandisce. Quanto a Letta, che ha detto che domani sarà a Roma tutto il giorno, il leader di Si replica: “Anch’io domani sarò a Roma…”.

“Stiamo lavorando alla definizione di punti programmatici – spiega Bonelli – La proposta fatta da Calenda ha disorientato molto il popolo del centrosinistra”. “Stiamo delineando un pacchetto di proposte. Se Calenda pensa di essere colui che pensa di avere il 20%, prima lo prende e poi ne parliamo. Siccome ha gli stessi voti nostri, deve avere il senso del limite”.